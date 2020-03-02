«التوقيتات الدستورية» قد تطيح بعلاوي

2020/03/02 | 09:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميرفعت جلسة مجلس النواب الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما حددت اليوم الاثنين موعداً لجلسة جديدة.وحضر علاوي إلى مجلس النواب واستقبله رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي.وأظهرت وثيقة حضور ١٠٨ نائباً من أصل ٣٢٩ نائباً في قاعة المجلس.وقال شهود عيان من قاعة المجلس في حديث لـ»المستقبل العراقي» إن «نواباً تعمدوا الإخلال بالنصاب القانوني من خلال عدم دخولهم إلى قاعة المجلس والاكتفاء بالجلوس في قاعة المؤتمرات أو في كافتيريا البرلمان».واكد شهود العيان «امتناع الأحزاب الكردية واتحاد القوى ودولة القانون وتحالف النصر من دخول قاعة مجلس النواب».وبحسب الشهود، فإن أحداً من النواب الكرد لم يشارك في الجلسة خلافاً للمحاولة السابقة التي شهدت حضور 5 نواب من مختلف الكتل الكردية.واستبق رؤساء الكتل السياسية الشيعية الجلسة بعقد اجتماع للاتفاق بشأن كابينة علاوي، إلا أن الجلسة لم تؤد إلى اتفاق بين تلك الكتل.ورفض ائتلاف دولة القانون حــــــضور اجتماع رؤساء الكتل، وشدد على رفضه التصويت لعلاوي وتشكيلته الوزارية.وحاول علاوي إقناع القوى السياسية بتمرير ١٦ وزيراً (حصة القوى الشيعية)، بينما يتم تمرير الوزارات الأخرى المتبقية بعد التفاهم مع القوى السنية والكردية.إلا أن مساعيه باءت بالفشل.وستنتهي المهلة الدستورية للتصويت على حكومة علاوي في ٣ آذار المقبل، لكن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال إن «يوم غد آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف» في مساعيه لتمرير حكومته.بدوره، دعا عضـــــــو تحالف القوى محمد الكربولي داعمي رئيس الوزراء المكلف الى ترشيح بديل له لانهاء ملف رئاسة الوزراء.وقال الكربولي، في تغريدة له على «تويتر»، «نتقدم بشكرنا العميق لجميع النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل».ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ»داعمي المكلف» الى أن «يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء».ويحظى علاوي بتأييد ائتلاف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، وبعدد كبير من نواب تحالف «الفتح» بزعامة الامين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري.إلى ذلك، رجح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل مجلس النواب بعقد جلسة.ولم يتمكن مجلس النواب من منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي خلال الجلسة التي عقدها يوم الخميس الماضي بسبب حدوث خلافات وصلت الى المشادات الكلامية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي.وأعلن مجلس النواب، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف الى يوم السبت، إلا أن علاوي طلب من البرلمان تأجيل الجلسة إلى الأحد.وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مطلع شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل لعبد المهدي.

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