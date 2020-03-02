حكومة ميسان :إجراءات احترازيـة جديدة ضد كورونا منها غلق الدوائر

2020/03/02 | 09:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / حيدر السعداعلن محافظ ميسان « علي دواي لازم « اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فايروس كورونا المتجدد. وقال « بان وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر : التقاعد ، الضريبة ، الرعاية الاجتماعية» لغاية يوم الخميس 5 / 3 / 2020 فضلا عن الحدائق والمـــتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض اعداد الموظفين . وتابع « لازم بأنه، اوعز بمنع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض الراقد في المستشفى ، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمه لتعفير الاماكن العامة ، مؤكداً ،على الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى.

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