2020/03/02 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الاثنين، مضافة لداعش كانت تضم صواريخ في الجزيرة الكبرى التي تقع بين محافظات نينوى وصلاح الدين و الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي عثرت اثناء عملية علي الهادي التي تنفذها قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي على مضافة تضم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 35 بالحشد يدمر مضافة لداعش كانت تضم صواريخ في الجزيرة الكبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 35 بالحشد يدمر مضافة لداعش كانت تضم صواريخ في الجزيرة الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).