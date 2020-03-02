نسيج ذي قار يعتزم انتاج 10 الاف كمامة يوميا

2020/03/02 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير معمل نسيج الناصرية رزاق حسين الركابي، الاثنين، عن بلوغ انتاجها من الكمامات 4000 كمامة يوميا، فيما اكد العمل على انتاج 10 الاف قطعة يوميا.وقال الركابي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وضمن الخطة التشغيلية خصصت مليارين و500 مليون دينار لافتتاح خطين انتاجيين إضافيين لانتاج اغطية الديباج بجميع انواعه،

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