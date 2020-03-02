المجلس الاقتصادي العراقي يدعو إلى تخصيص مبالغ مالية للمصانع لزيادة إنتاج “الكمامات”

2020/03/02 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الاثنين، إلى دعم المصانع العراقية بالتزامن مع الإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا من خلال زيادة التخصيصات المالية والدعم المعنوي.وقال العطار في بيان تلقته “يس عراق” إن “المصانع العراقية الطبية وخصوصًا خلال الأيام القليلة التي مضت قامت بجهود جبارة في تصنيع الكمامة الطبية في […]

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