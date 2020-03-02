2020/03/02 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير التوقعات الجوية، اليوم الاثنين، الى تأثر المنطقة بمرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية دافئة في الطبقات العليا من الجو تدريجيا هذا اليوم، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ان “ما تبقى من آثار للمنخفض نشاهده في صورة القمر الصناعي حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق يودع برودة الشتاء ويدخل مرحلة التقلبات الربيعية.. أمطار في هذه الأجزاء من البلاد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق يودع برودة الشتاء ويدخل مرحلة التقلبات الربيعية.. أمطار في هذه الأجزاء من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).