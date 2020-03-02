نظارات ياسمين صبري الشمسية تفضح هوية حبيبها

2020/03/02 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة سيلفي لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلتها الى احدى الدول الاوروبية لممارسة رياضة التزلج.هذه الصورة على الرغم انها قد لا توحي للمتابع بأي شيء غريب للوهلة الاولى الا انها اثارت الجدل بعد ان لاحظ بعض المعلقين ظهور شاب يجلس مع ياسمين في انعكاس

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