2020/03/02 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم فرض حالة طوارئ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في البلاد.وقال آبي “سنقوم على الفور بإعداد تشريع في حالة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بما في ذلك إعداد التدابير المتعلقة بالإعلان المحتمل عن حالة الطوارئ”.ووفقًا لرئيس الوزراء، فأنه على خلفية انتشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تعتزم اعلان حالة طوارئ صحية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تعتزم اعلان حالة طوارئ صحية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).