منحة مالية للبحث عن المقابر الجماعية في العراق

2020/03/02 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تسلمتْ مؤسسة الشهداء، منحة المقابر الجماعية الخاصة بالفريقِ الدولي المعني بالتحقيق بجرائم داعش الارهابية في البلاد، كاشفة عن نجاحها في التنقيب عن 17 مقبرة جماعية من مجموع 73 في مدينة سنجار بمحافظة نينوى.وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، بان فريق التحقيق الذي تشكل (Unitad) الدولي تنفيذا […]

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