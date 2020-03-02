استئناف بابل تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا

2020/03/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

باشرت محكمة استئناف بابل الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، باتخاذ إجراءات وقائية عديدة ضد فايروس ك...





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