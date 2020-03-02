بعد اعتذار علاوي.. عضو بالديمقراطي الكردستاني يدعو الكتل الشيعية إلى ترشيح أحد قياداتها

2020/03/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الإثنين (2 آذار 2020)، أن على الكتل الشيعية أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وترشح أحد قياداتها لتولي رئاسة الوزراء.

وكتب شنكالي في تغريدة له عبر منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إنه " على الكتل الشيعية أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وترشح أحد قياداتها لتولي رئاسة الوزراء بدلاً من الدوران في حلقة فارغة وتضييع الوقت بترشيح شخصيات لا تملك اي ثقل نيابي وسياسي وكأنهم يمثلون دور ساعي البريد او مدير المكتب لدى من اختارهم من الكتل".

وختم تغريدته بوسم "#ديمقراطية التواثي ‎#النظام البرلماني".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم في وقت سابق، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".

واضاف: "ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن اجل حل الازمة الراهنة ولكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".

بغداد اليوم ـ بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (2 اذار 2020)، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد تقديم الاخير اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر&qu

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توف

بغداد اليوم ـ بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الاثنين (2 اذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في ح

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