مدير مستشفى الفرات يوضح آلية فحص المشتبه في إصابتهم بـ’’كورونا’’ ويتحدث عن إمكانية الشفاء

2020/03/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير مستشفى الفرات، محمد المولى، الاثنين (02 آذار 2020)، آلية فحص الحالات المشتبه في إصابتها ب...





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