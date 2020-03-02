تأجيل مؤتمر في إيطاليا بمشاركة البابا حول الاقتصاد العالمي

2020/03/02 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال منظمون إن مؤتمرا حول الاقتصاد العالمي كان مقررا عقده أواخر الشهر الجاري في إيطاليا بمشاركة البابا فرنسيسس تأجل إلى تشرين الثاني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد المؤتمر بدعوة من الكنيسة الكاثوليكية في الفترة بين 26 و28 آذار وأن يختتمه البابا لكن الموعد تأجل ليكون يوم 21 تشرين الثاني.

وقال المنظمون إن التأجيل يرجع إلى أن كثيرا من المشاركين لن يكون باستطاعتهم السفر إلى إيطاليا.



وخفض عدد من شركات الطيران أو ألغى الرحلات من إيطاليا وإليها.



وكان مشاركون من 115 دولة قد أعلنوا موافقتهم على حضور المؤتمر.

وقال متحدث إن التأجيل لا صلة له بإصابة البابا بوعكة صحية واضطراره إلى إلغاء اعتكاف مدته أسبوع في لنت بالقرب من روما.

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