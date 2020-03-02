التقاعد تباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد في 2020 ومنتسبي الجيش السابق

2020/03/02 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، صرف رواتب مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد في كانون الثاني وشباط من العام الحالي.وقالت الهيأة في بيان تلقته “يس عراق”، إنها “باشرت دفع رواتب المتقاعدين لوجبة اذار 2020 مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد في شهري كانون […]

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