ارتفاع عداد وفيات “كورونا” في أميركا وتسجيل أول إصابة في مدينة نيويورك

2020/03/02 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت دائرة الصحة في واشنطن عن تسجيل ثاني حالة وفاة في مقاطعة سياتل، في وقت أكد حاكم نيويورك أندرو كومو تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية ليلة الأحد، مشيرا إلى أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها أصيبت بالفيروس بعد سفرها إلى إيران.وقال مكتب الصحة العامة في مقاطعة سياتل إن […]

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