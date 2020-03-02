المالية النيابية لـ”العهد نيوز”: الموازنة لم تصل إلى الآن والعجز وضع العراق بمأزق كبير

2020/03/02 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رجح عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، الاثنين، عدم وصول موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى مجلس النواب، فيما كشف ان العجز المالي وضع الحكومة المستقيلة في مأزق كبير.وقال رشيد، في تصريح لـ”العهد نيوز”، إن “فشل الحكومة المستقيلة ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية بحجة تصريف أعمال بالكذبة”.واشار الى ان […]

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