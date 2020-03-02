محكمة استئناف بابل تتخذ إجراءات وقائية ضد فايروس كورونا

2020/03/02 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق باشرت محكمة استئناف بابل الاتحادية اتخاذ إجراءات وقائية عديدة ضد فايروس كورونا، مشيرة إلى إلغاء نظام البصمة بشكل مؤقت وتنظيم محاضرات توعوية.وقال رئيس محكمة استئناف بابل القاضي حيدر جابر، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “رئاسة الاستئناف باشرت منذ بداية الأسبوع بالتعاون مع مديرية صحة بابل بإجراءات وقائية […]

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