شاهد بالصور.. الحشد والجيش يباشران تنفيذ عملية ’علي الهادي (ع)’

2020/03/02 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي، الاثنين، بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الانبار....

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