ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة “الكلاسيكو”

2020/03/02 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في المقصورة الرئيسية لملعب سانتياغو برنابيو لمساندة فريقه القديم في أهم مواعيد الموسم.وهذا أول حضور لرونالدو في “الكلاسيكو” منذ رحيله عن ريال مدريد وإنتقاله إلى جوفنتوس الإيطالي.واعتاد لاعب جوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو التواجد والتألق في تلك المباراة حيث سجل في شباك برشلونة 18 هدفًا

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