2020/03/02 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..جانب من عمليات حشد الانبار لملاحقة فلول داعش في جزيرة الكرمة.

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