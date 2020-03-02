اسم مسؤول جديد يطرح على الساحة لتكليفه بــ

2020/03/02 | 10:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أفادت وسائل اعلام محلية عن مصدر سياسي، اليوم، أن جهة سياسية طرحت إسم رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري لتكليفه برئاسة الورزاء بعد إعتذار محمد توفيق علاوي عن المنصب وذكر المصدر إن جهة سياسية طرحت إسم هيثم الجبوري من أجل أن يتم التوافق عليه لكي يُكلف بتشكيل حكومة جديدة

مبين...

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