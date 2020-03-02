القانونية النيابية تؤكد قرب عرض قانون مجلس الوزراء للقراءة

2020/03/02 | 10:55 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية فاضل الماس كمال، الاثنين، قرب عرض قانون مجلس الوزراء للقراءة الأولى،...

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