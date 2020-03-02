مادونا تلغي حفلة في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها

2020/03/02 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، على ما أعلنت الصالة حيث كانت ستقدم عرضها.وقالت صالة “غران ريكس” على موقعها الإلكتروني: “يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها”.ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاما ستتمكن من الغناء في

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