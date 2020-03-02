“كورونا” يرهق الاقتصاد العراقي.. إيرادات النفط تخسر أكثر من مليار دولار

2020/03/02 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عن ارتدادات فيروس كورونا على الاقتصاد العراقي وحجم خسائر الدولة العراقية بسبب انخفاض عائدات النفط.وقال المرسومي في تدوينة على موقعه في الفيسبوك وتابعتها “يس عراق”، “كورونا تطيح بعائدات النفط العراقية، خسر العراق 18% من عائداته النفطية أي ما يعادل 1.111 مليار دولار في شهر […]

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