العثور على كدس للعبوات الناسفة غربي الموصل

2020/03/02 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء تلعفر غرب الموصل.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى كدس للعبوات الناسفة في قربة بطيشة التابعة الى قضاء تلعفر بالموصل وتستولي على ٧٥ عبوة ناسفة".

واضافت ان "الكدس من مخلفات داعش الارهابي وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

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