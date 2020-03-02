منع اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية في كردستان

2020/03/02 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كردستان يوم الاثنين منع اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت وذلك ضمن الجهود الرماية في لتفادي تفشي فيروس كورونا.وقال محافظ اربيل فرست صوفي بعد اجتماع مع اللجنة العليا انه تقرر منع اقامة مجالس العزاء في المحافظة منا الان وحتى 21 من شهر شباط الجاري.واوضح ان صدور هذا القرار في وقت لم تسجل فيه اربيل اية حالة اصابة بالفيروس، مشيرا الى ان سيمدد القرار في حالة تطلب الامر.من جهتها اعلنت مديرية الاوقاف في محافظة السليمانية منع اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت.

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