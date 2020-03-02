أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. يوم الاثنين

2020/03/02 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاثنين، (2 اذار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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