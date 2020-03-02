مهرجان آسيا والمحيط الهادئ للعمارة 2020

2020/03/02 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان آسيا والمحيط الهادئ للهندسة المعمارية (APAF) يعود في الفترة من 7 إلى 20 مارس 2020

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