2020/03/02 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وصلت أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي في الإمارات، خلال شهر يناير الماضي إلى 1.525 مليون مسافر، مقارنة ب 1.122 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من 2019، والتي تعتبر الأعلى في تاريخه، حيث بلغ النمو 36%.وأظهرت بيانات صادرة عن المطار، أن حجم مناولة الشحن في المطار بلغ 7355 طناً خلال يناير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار إماراتي يسجل رقمًا تاريخيًا.. 1.5 مليون مسافر خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار إماراتي يسجل رقمًا تاريخيًا.. 1.5 مليون مسافر خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).