مصرع 8 أشخاص بحادث سير مميت شمالي ذي قار

2020/03/02 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

لقي 8 أشخاص مصرعهم، الإثنين (2 آذار 2020) بحادث سير، في منطقة قلعة سكر، شمالي محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني لـ(بغداد اليوم)، إن "ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع، على الطريق المار بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

ولفت الى أن "هناك حالة خطرة أيضا".

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين (02 آذار 2020)، بأن أصحاب الشهادات العليا في ذي قار، خرجوا بتظاهرات أمام تربية المحافظة، للمطالبة بـ’’حقوقهم’’.

وقال مراسلنا، إن حملة الشهادات العليا تظاروا اليوم أما

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنين (02 آذار 2020)، عن قيامها بتنفيذ عمليتين منفصلتين لضبط تصاريح ومعاملات گمرگية لم يتم استيفاء الرسوم القانونية المفروضة عليها في مديرية گمرگ أم قصر الأوسط وميناء أم قصر الشمالي، مبينة

بغداد اليوم- بابل

باشرت محكمة استئناف بابل الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، باتخاذ إجراءات وقائية عديدة ضد فايروس كورونا، مشيرة إلى إلغاء نظام البصمة بشكل مؤقت وتنظيم محاضرات توعوية.

وقال رئيس محكمة استئناف بابل القاضي حيدر جابر في بيان تلقته

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