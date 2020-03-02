النزاهة : ضبط تصاريح ومعاملات گمرگية بميناء أم قصر لعدم استيفاء رسومها

2020/03/02 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن قيامها بتنفيذ عمليتين منفصلتين لضبط تصاريح ومعاملات گمرگية لم يتم استيفاء الرسوم القانونية المفروضة عليها في مديرية گمرگ أم قصر الأوسط وميناء أمِّ قصر الشمالي، مبينة أن العمليتين أسفرتا عن ضبط عدد من المتهمين، من بينهم مسؤول في مديرية الگمرگ.الدائرة أوضحت في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، […]

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