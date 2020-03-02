المثنى تعلن إستمرار العمل بإنشاء الممر الثاني لطريق حيوي يربط ثلاث محافظات ‏

2020/03/02 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية طرق و جسور المثنى، اليوم الاثنين، إستمرار العمل في مشروع إنشاء الممرالثاني لطريق (عبد الله ابو نجم) الذي يربط ‏المحافظة بالديوانية والنجف.‏ وقالت مديرة اعلام طرق وجسور المثنى نبأ المعموري، إن”العمل في مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق ‏السماوة- المملحة “طريق عبد الله ابو نجم” يجري بوتيرة متسارعة ويتضمن إنشاء ثلاثة جسور كونكريتية.واشارت […]

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