الكشف عن العوامل الرئيسية لتطور سرطان الثدي

2020/03/02 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عددت رئيسة رابطة أطباء الكشف عن سرطان الثدي الروسية، ناديجدا روجكوفا، في حديث عبر المحطة الإذاعية “غفوريت موسكفا”، بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور سرطان الثدي.عامل الخطر الأول هو زيادة الوزن.كما أوضحت الطبيبة، ترسب الأنسجة الدهنية الإستروجين – وهو هرمون يمكن أن تصبح زيادته في بعض الحالات مادة مسرطنة.العامل الثاني […]

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