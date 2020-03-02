الحكومة السويسرية تقيم دعوى جنائية ضد سي.أي.إيه

2020/03/02 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات الامريكية تستخدم شركة تشفير للتجسس على مراسلات الحكومة السويسرية

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