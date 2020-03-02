النزاهة تضبط تصاريح ومعاملات گمرگية مخالفة بميناء أم قصر

2020/03/02 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط تصاريح ومعاملات گمرگية بميناء أم قصر لعدم استيفاء رسومها.

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