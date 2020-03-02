2020/03/02 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي، الاثنين، على مضافة لداعش تضم أسلحة متنوعة في الصحراء الكبرى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء 44 الذي يشارك بعملية علي الهادي لتطهير الصحراء الكبرى بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار عثر على مضافة لداعش تضم أسلحة متنوعة ودراجة نارية.وأعلنت قيادة عمليات نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 44 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تضم أسلحة متنوعة في الصحراء الكبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 44 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تضم أسلحة متنوعة في الصحراء الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).