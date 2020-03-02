2020/03/02 | 11:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أنطلق الصوم الأربعين يوما لدى المسيحيين في العراق منذ مطلع الأثنين وإمتلأت كنائس سهل نينوى بالعديد من المصلّين القاصدين الكنائس من أجل الصلاة وطلب الأمان والسلام للعراق بصورة عامة، وبالرّغم من الإعلان عن عدّة حالات من فايروس الكورونا في العراق إلّا أنّ الناس لم يهتموا للفايروس وأصبحوا يذهبون للكنائس، وطيلة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالرّغم من فايروس كورونا، كنائس سهل نينوى تمتلئ بالمسيحيين مع بدء الصوم الكبير) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالرّغم من فايروس كورونا، كنائس سهل نينوى تمتلئ بالمسيحيين مع بدء الصوم الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).