المثنى: إستمرار العمل بإنشاء الممر الثاني لطريق حيوي يربط ثلاث محافظات

2020/03/02 | 11:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية طرق و جسور المثنى ، الاثنين، إستمرار العمل في مشروع إنشاء الممرالثاني لطريق (عبد الله ابو ...

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