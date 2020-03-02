الهاشمي يوجه رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد المهدي

2020/03/02 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وجه الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي يذكره فيها بوعده ترك المنصب اليوم.وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر: “اليوم الثاني من آذار، سيد عادل عبد المهدي للتذكير انك ألزمت نفسك بوعد مغادرة رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وسمعت من شايب جبوري يقول ” […]

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