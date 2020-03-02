صحة كربلاء تؤكد خلو المحافظة من كورونا

2020/03/02 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عدم وجود اي حالة حجر صحي لاي اصابة مشتبه بها بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم، إن “الحالة المشتبه بها والتي حجرت في ردهة العزل بمدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية يوم امس جاءت نتائجها سليمة”.واضاف كاظم، ان “المحافظة لا زالت […]

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