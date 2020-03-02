عبد الرحمن البيطار - المأزق البنيوي الإستراتيجي للمشروع الصهيوني في فلسطين ؟

2020/03/02 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_البيطار من ألمانيا ، كتب لي صديق ، مُعَلِّقاً على ما كتبت مُؤَخراً، ونَقَلَ لي مَرْئيات ذات قيمة ووزن بلا شك ، فكتبتُ لَه أقول :أُحِبُّ فيكَ تفاؤلك وإصرارك على التّفاؤل ،… وأنا معك مُتَّفِقٌ…أنا ، يا صديقي ، أعتقد أنَّ المشروع الصهيوني في أزمة بُنْيَوِيّة عَميقة ،… وأن كل ما يبدو من مظاهر قُوة وتَعَسُّف وتَعَجْرُف يُظهرها في كل مَنْحى من سلوكياته وسياساته ، ليست إلا مكياج لإخفاء مواطن الضّ......

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