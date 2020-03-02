2020/03/02 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي كان قرار الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي صائب وحكيم حينما رفض منصب وزارة الداخلية لأن هذه الوزارة طبيعتها القمع والعنف المفرط ضد أبناء الشعب في الدفاع عن (الحكومة) ظالمة أو مظلومة ومهمتها حفظ الأمن الداخلي وهذا الرجل الطيب الشجاع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مهنته عسكري في الجيش العراقي الباسل (الجيش سور للوطن يحميه أيام المحن) قضى عمره يذود عن حياض الوطن ويدافع عن أرضه الطاهرة بصدق وشعور بالمس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ورفضه منصب وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ورفضه منصب وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).