الحشد يدمر مضافة لداعش تحوي موادا لوجستية في الجزيرة الكبرى

2020/03/02 | 11:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دمرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مضافة لعناصر داعش تحوي موادا لوجستية في الجزيرة الكبرى الرابطة بين محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش يواصلان تقدمهما ضمن عمليات (علي الهادي) في الجزيرة الكبرى الممتدة بين محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى".

وبين ان "قوة من اللواء السادس عثرت على مضافة لداعش تحوي مواد طبية ولوجستية ودراجة نارية".

وأضاف ان "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق جميع أهدافها".

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