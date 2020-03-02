ضبط مسؤول الأمور الجمركية في ميناء أم قصر بقضية فساد

2020/03/02 | 11:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط مسؤولاً جمركياً في ميناء أم قصر، قام بصرف تصاريح جمركية خلافاً للقانون، والقبض على متهمين آخرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى جمرك أم قصر الأوسط، تمكـنت من ضبط مسؤول الأمور الجمركية لقيامه بصرف دفتر تصاريح جمركية لأحد المخلصين بشكل مخالف للقانون، حيث ضبطت بحوزة المخلص 25 تصريحة دون دفع الرسوم القانونية لها".

واضافت أنه "تم خلال العملية ضبط 250 تصريحة لم يتم استيفاء الرسوم المفروضة عليها، فضلا عن تصاريح أخرى كانت مخفية خلف كرفانات الاستنساخ".

ولفتت إلى أن "ملاكات المديرية تمكنت، بعملية منفصلة في ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط ثلاثة معقبين بحوزتهم معاملات جمركية أثناء قيامهم بإكمال إجراءاتها بدون تخويل رسمي".

وبينت الهيئة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما، رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

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