2020/03/02 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..جدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الاثنين، مطالبته بمحاسبة قتلة المتظاهرين واطلاق سراح معتقليهم، وتعويض عوائل الشهداء.
وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ” الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل”.
واضاف: “استشهاد متظاهر واصابة اكثر من ثمانين اخرين تثنينا عن جهودنا ومطالبتنا بإيقاف عمليات القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي : الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ” الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل”.
واضاف: “استشهاد متظاهر واصابة اكثر من ثمانين اخرين تثنينا عن جهودنا ومطالبتنا بإيقاف عمليات القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين و […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي : الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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