اياد علاوي : الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل

2020/03/02 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..جدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الاثنين، مطالبته بمحاسبة قتلة المتظاهرين واطلاق سراح معتقليهم، وتعويض عوائل الشهداء.وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ” الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل”.واضاف: “استشهاد متظاهر واصابة اكثر من ثمانين اخرين تثنينا عن جهودنا ومطالبتنا بإيقاف عمليات القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين و […]

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