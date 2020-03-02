2020/03/02 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..رد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عقب حسم الريال للكلاسيكو.وحقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الليجا.وقال بيكيه عقب اللقاء، إنه رأى أسوأ نسخة لريال مدريد في الكلاسيكو، على ملعب البرنابيو، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس قائد ريال مدريد يرد على بيكيه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس قائد ريال مدريد يرد على بيكيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).