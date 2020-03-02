سائرون تعلق على اعتذار علاوي وتؤكد موقفها بشأن مواصفات المكلف وعدم التدخل بتشكيله الحكومة

2020/03/02 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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كتلة سائرون تعلق على اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة وتؤكد موقفها السابق فيما تعلق بالمواصفات وعدم التدخل

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين ‏آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية

بغداد اليوم- متابعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة سراقب في إدلب، وذلك بعد أيام من سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا عليها.

وأشار المرصد في بيان إلى استمرار المعارك العنيفة على محاور ع

بغداد اليوم- خاص

علّق عضو مجلس النواب، عن محافظة الأنبار، فيصل العيساوي، الاثنين (02 آذار 2020)، على اعتذار المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، مستبعداً أن يكون الانسحاب معد سابقاً.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد ال

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