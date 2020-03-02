السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين

2020/03/02 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية، الاثني...





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