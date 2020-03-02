2020/03/02 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الاثني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الاثني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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