السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين


السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين
2020/03/02 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية، الاثني...

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