الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب بإدلب

2020/03/02 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة سراقب في إدلب، وذلك بعد أيام من سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا عليها.

وأشار المرصد في بيان إلى استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في ريف إدلب بين الفصائل التي تساندها المدفعية التركية من جهة، والجيش السوري المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة ثانية.

وذكر المرصد أنه بعد استعادة سراقب الواقعة على طريق دمشق- حلب الدولي، عملت وحدات تابعة للجيش السوري على تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل المدعومة من أنقرة لاستعادة زمام المبادرة.

ولفت المرصد إلى أن الفصائل المسلحة وبإسناد من المدفعية التركية، تحاول التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الأحد، أن موسكو لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سوريا، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء أوليغ جورافلوف قوله للصحفيين: "في ظل هذه الظروف لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الطيران التركي في سوريا".

وأعلنت سوريا في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وخاصة فوق محافظة إدلب.

وأشار بيان صادر عن الجيش السوري إلى أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

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