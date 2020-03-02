معمل نسيج واسط يبدأ إنتاج الكمامات بمعدل ألفي قطعة يومياً

2020/03/02 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معمل نسيج وحياكة واسط، اليوم الاثنين، البدء بإنتاج الكمامات وفقاً للمواصفات العالمية بمعدل 2000 قطعة باليوم لسد احتياج المواطنين.وقال مدير المعمل محسن ناصر لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “معمل النسيج بدأ بإنتاج ٢٠٠٠ قطعة من الكمامات وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، وسيرتفع الإنتاج إلى 10000 قطعة خلال الأيام القادمة”.وأضاف

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